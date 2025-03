Notizieaudaci.it - Gianfranco Pilo non ce l’ha fatta, schiacciato dall’auto con bimbo al volante: donati gli organi

, il 42enne di Ossi, in provincia di Sassari, rimastodalla sua auto guidata da un bambino di 10 anni, non è uscito dal coma e i familiari mercoledì 26 marzo hanno acconsentito alla donazione degli. Tragedia ad Ossi, morte cerebrale per il 42enneI medici hanno avviato le procedure previste in questi casi prima dell’espianto, che si concluderanno nelle prossime ore. L’incidente è avvenuto a Ossi, paese a pochi chilometri da Sassari, domenica 23 marzo al termine di una festa di compleanno, sabato scorso. Il 42enne doveva riaccompagnare a casa il figlio di un amico e lo ha messo alper spostare l’auto, per gioco. Mentre l’uomo entrava in macchina, al bambino è sfuggita la frizione, l’auto è sobbalzata in avanti e hail 42enne fra la portiera e il muro.