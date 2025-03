Sport.quotidiano.net - Giana affondata in casa. Il Rimini vince l’andata

GORGONZOLA (Milano) Ilsi prendedella finale di Coppa Italia Serie C: 1-0. Al ritorno, al Romeo Neri martedì 8 aprile, servirà un’impresa. La piccola, grande, ce l’ha nelle corde. Tutto esaurito ieri al Città di Gorgonzola: 3.588 spettatori (31.715 euro di incasso) e record stracciato. Il precedente col Venezia, all’inaugurazione dello stadio ristrutturato dal presidente Oreste Bamonte, dieci anni fa, era “appena” di duemila e rotti. Altri tempi, altra storia. Stessa storia per Marotta e Pinto, in campo ora come allora. Pinto, 39 anni da compiere in maggio, furoreggia con la grinta di un ragazzino. Mentre il compagno di reparto, Marotta, 35enne, tesse al centro esattamente come nel 2015. Serata di festa per un appuntamento storico mai vissuto in oltre un secolo di storia: fuochi d’artificio, banda, tanti ex tra i quali lo storico capitano Marco “Chino” Biraghi e Alessio Iovine, ora al Como, in tribuna come gli squalificati Caferri e Tirelli.