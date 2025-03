Secoloditalia.it - Giallo a Spoleto, un uomo su un ponte minaccia il suicidio e ripete: “Ho ucciso mia moglie”. La polizia trova il cadavere della donna in casa

Arriva dail dramma di un ultimo, possibile femminicidio. E comincia dall’epilogo, segnato dalle parole del maritovittima: «Homia». Una dichiarazione agghiacciante, quella di undi 47 anni, che questa mattina nella cittadina umbrava di lanciarsi daldelle Torri. I poliziotti sono arrivati sul posto e lo hanno convinto a desistere dal suo intento. Allo stesso tempo hanno anche inviato una pattuglia adell’, dove una volta arrivati hanno rinvenuto in terra il corpocompagna – una 36enne italiana – ormai privo di vita. Sul posto sono intervenuti subito il magistrato, lascientifica per i rilievi, gli agenti del commissariato diSquadra mobile di Perugia. L’quindi è stato portato in commissariato, e la sua posizione è al vaglio.