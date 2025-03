Velvetgossip.it - GF, Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, svela il suo stipendio mensile sorprendente

Leggi su Velvetgossip.it

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024/2025 figura ancheDi, un nome che sta suscitando grande attenzione. L’ex, originaria di Napoli e nata nel 2001, si è aperta recentemente con i suoi compagni di avventura, rivelando dettagli sorprendenti riguardo il suo, una cifra che ha lasciato tutti senza parole.Le rivelazioni sul guadagno didiIntervenendo in una conversazione con Chiara Cainelli,ha espresso la sua frustrazione riguardo ai guadagni nel mondo della moda. “Io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Non sto scherzando, io guadagno quasi nulla”, ha affermato. Ha proseguito spiegando che, nonostante la sua carriera da fotomodella, la situazione economica è incerta. “Un mese posso guadagnare 2.000 Euro e poi per altri zero, ma zero davvero, non per modo di dire.