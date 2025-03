Velvetgossip.it - GF: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, svela il suo stipendio mensile sorprendente

Leggi su Velvetgossip.it

Di, finalista del Grande Fratello 2024/2025, ha recentemente condiviso dettagli sorprendenti riguardo ai suoi guadagni mensili. L’ex, originaria di Napoli e nata nel 2001, ha rivelato ai suoi compagni di avventura la realtà economica della sua carriera da fotomodella,ndo cifre che hanno destato l’attenzione del pubblico e dei media.I guadagni didiDurante una conversazione con Chiara Cainelli,ha espresso la sua frustrazione riguardo ai guadagni nel suo campo. “Io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Io guadagno veramente poco, non sto scherzando, io guadagno quasi nulla”, ha dichiarato. Ha continuato a spiegare che la sua attività di fotomodella è caratterizzata da una grande incertezza: “Un mese posso guadagnare 2.000 Euro e poi per altri zero, ma zero davvero, non per modo di dire.