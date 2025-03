GF Lorenzo Spolverato contro Zeudi | Ha sparato molto veleno su di me per screditarmi La vedo molto simile a…

Leggi su .com

Lunedì 31 marzo andrà in onda la finalissima del Grande Fratello Vip ma intanto all’interno della Casa ci sono alcune incomprensioni che difficilmente potrebbero risolversi. Nelle ultime oreha attaccato duramenteDi Palma confrontandosi con la migliore amica di quest’ultima, Chiara Cainelli. “laad Helena,.L'articolo GF,: “Hasu di me per. Laa.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GFVip Tina Cipollari attacca Francesca CiprianiGf Vip 7 Anticipazioni, ecco cosa accadrà il 10 dicembreCaos al Grande Fratello per un gioco, Letizia sbottaGrecia e Beatrice crolla in un pianto: ‘A quanto pare, trasmetto qualcosa di.