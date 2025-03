Velvetgossip.it - GF, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma svela il suo stipendio mensile sorprendente

Tra i protagonisti del Grande Fratello 2024/2025 figuraDi, exe attualmente considerata una delle favorite. Nata a Napoli nel 2001,ha recentemente condiviso con i suoi compagni d’avventura dettagli sorprendenti riguardo al suo, rivelando cifre inaspettate.Le rivelazioni sul guadagno diDiDurante una conversazione con Chiara Cainelli,ha esposto la sua situazione finanziaria, dichiarando: “Io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Non sto scherzando, guadagno quasi nulla”. Ha continuato a spiegare che, sebbene molti possano avere idee sbagliate sui suoi guadagni, la realtà è ben diversa: “Faccio la fotomodella. Oggi mi chiamano, poi mi chiamano tra dieci o venti giorni. Un mese posso guadagnare 2.000 Euro e poi per altri zero, ma zero davvero, non per modo di dire.