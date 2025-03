Romadailynews.it - Germania: BMW avvia strategia IA a catena completa a 360 gradi in Cina

La casa automobilistica tedesca BMW ieri ha annunciato l’avvio della suadi intelligenza artificiale (IA) aa 360in, con l’obiettivo di accelerare l’integrazione dell’IA in tutte le sue attivita’ nel Paese. Laappena presentata si concentra su tre pilastri principali: migliorare l’esperienza dell’utente, potenziare i processi commerciali per migliorare l’efficienza e promuovere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa delladi fornitura, secondo il colosso automobilistico tedesco. “BMW considera l’intelligenza artificiale come un fattore chiave per la creazione di soluzioni di mobilita’ piu’ incentrate sull’uomo, piu’ intelligenti e piu’ sicure. Il gruppo rimane impegnato nell’innovazione e nella responsabilita’, sostenendo l’uso responsabile dell’IA”, ha dichiarato l’amministratore delegato di BMW Oliver Zipse, che ha recentemente visitato laed e’ intervenuto al China Development Forum 2025.