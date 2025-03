Germania, al via GTM 2025 con esclusiva crociera nella valle del Reno

Leggi su Ildenaro.it

“Laè semplicemente stimolante (“Germany is simply inspiring”) – ha esordito con il celebre slogan la ceo dell’Ente nazionale tedesco per il turismo (GTNB, German National Tourist Board), Petra Hedorfer, in conferenza stampa sulla nave Ms Inspire attraccata a Bonn. E l’ispirazione non può mancare mentre si naviga il, patrimonio dell’Unesco dal 2002, con tutte le sue meraviglie.Secondo i dati raccolti GTNB/Wtm 2024, lasi è rivelata la prima scelta come “destinazione culturale” nei viaggi internazionali degli europei, mentre una delle campagne di marketing del GTNBè proprio intitolata “Culturland Germany”; il 21% di tutti i viaggiatori internazionali nel Paese sono “viaggi culturali” (fonte: Qualitaetsmonitor Deutschland-Tourismus maggio 2018-ottobre 2024).“L’Europa rimane la regione più forte per il turismo incoming tedesco con il 77% di quota di mercato”, ha ricordato Hedorfer, mentre si viaggia insempre più per vacanza e una decina di città tedesche di tendenza attirano sempre di più turisti giovani.