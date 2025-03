Lanazione.it - Geotermia in Toscana, pronto il piano: 3 nuove centrali

Firenze, 26 marzo 2025 – Via libera al nuovodi investimenti per lain, che prevede un impegno economico di 3 miliardi di euro in 20 anni. Di questi, 400 milioni saranno destinati direttamente ai comuni interessati. Il progetto, presentato da Enel Green Power, include la realizzazione di tregeotermiche, tutte in provincia di Grosseto: una a Monterotondo Marittimo (5 megawatt), una a Piancastagnaio sul monte Amiata (40 Mw) e una nel comune di Santa Fiora (20 Mw). Questi nuovi impianti porteranno la potenza installata lorda complessiva della regione a crescere dagli attuali 916 Mw a 981 Mw. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato l'importanza di questoper il fabbisogno energetico regionale. Attualmente, lacopre il 34% della domanda energetica, ma con i nuovi impianti si punta a raggiungere il 40%.