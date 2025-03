Lookdavip.tgcom24.it - Georgina Rodriguez sulla neve, il look da viaggio è sopra le righe

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Ineguagliabile. Per lei è inaccettabile passare inosservata. La compagna di Cristiano Ronaldo ha trascorso qualche giorno a Courchevel, rinomata località sciistica sulle Alpi francesi. Un, quello dell’influencer, un po’ di lavoro e un po’ di piacere. Una cosa è certa:non rinuncia mai al lusso sfrenato. Modella per MonclerNel backstageWe walked at altitude with attitude. “Abbiamo camminato in quota con confidenza” scrivesu Instagram, pubblicando moltissime foto di un impegno di lavoro speciale. L’influencer infatti è stata una delle protagoniste del défilé Moncler, andato in scena all’Altiporto di Courchevel, dove il brand ha presentato la collezione Grenoble. Questa volta però lei non si è seduta in prima fila come di consuetudine (e come accaduto alla recente Paris Fashion Week), bensì ha sfilato sul catwalk.