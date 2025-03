Trevisotoday.it - Geopolitica e Geoeconomia dello Spazio – Sfide e potere nell’orbita terrestre

Leggi su Trevisotoday.it

Non si tratta più di fantascienza. Loè diventato il nuovo terreno di scontro economico, politico e tecnologico. Quello che fino a ieri era considerato il regno dell’esplorazione scientifica, oggi è un campo di gioco decisivo per le grandi potenze e per le nuove economie globali. Per.