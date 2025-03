Lettera43.it - Generali al fianco delle pmi sostenibili per un’Europa resiliente e competitiva

Leggi su Lettera43.it

Mercoledì 26 marzo 2025ha ospitato l’evento conclusivo della quarta edizione di SME EnterPRIZE, l’iniziativa del Gruppo per promuovere latà tra piccole e medie imprese europee e supportarle nell’integrazione dellatà nelle loro attività. Un’opportunità anche per celebrare i 10 Sustainability heroes selezionati tra oltre 8.900 pmi in Europa e per presentare la nuova edizione del White paper sviluppato in collaborazione con SDA Bocconi – School of management Sustainability Lab. L’evento ha ottenuto il patrocinio della presidenza polacca del Consiglio dell’Ue e ha visto la partecipazione di Martin Hojsík, vicepresidente del Parlamento europeo, di rappresentanti del mondo accademico e del top management di.Un piano per promuovere la transizione giusta e sostenibilepmi europeeIl White paper, redatto sulla base del confronto con 1.