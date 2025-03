Bergamonews.it - Gazzaniga in lutto: è morto a 61 anni l’ex sindaco Marco Masserini

Leggi su Bergamonews.it

. L’ amministrazione comunale unitamente alla Sezione Lega diesprimono il loro più sincero cordoglio per la scomparsa di, exe fondatore della locale Sezione della Lega, avvenuta mercoledì 26 marzo all’età di 61.Figura di riferimento nel panorama politico bergamasco,ha dedicato con passione e impegno numerosial servizio della sua comunità.Dal suo ruolo didiper due mandati consecutivi (2000-2010) fino ai suoi incarichi di vicepresidente della Comunità Montana Valle Seriana e Consigliere Provinciale,ha sempre dimostrato un profondo attaccamento al territorio e alle esigenze dei cittadini.Ricordiamo con tanta stima, amicizia e un profondo affetto la sua dedizione alla vita politica, la sua visione per la Valle Seriana e il suo costante impegno per il bene comune.