Gaza guerra senza fine | Israele prepara l’occupazione proteste contro Hamas

Le bombe hanno ripreso a cadere su. Trentasette morti in un solo giorno, più di 800 da quando il conflitto è riesploso. I cieli della Striscia si tingono di fumo, il suono dei droni rimbomba tra le macerie di una città che non ha mai avuto tregua. Il governo israeliano di Netanyahu ha come unico obiettivo la sconfitta totale di.Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha firmato i piani per una nuova offensiva e il messaggio è chiaro: senon libera gli ostaggi, pagherà un prezzo sempre più alto. Ma c’è di più. Secondo il Financial Times,sta valutando l’opzione che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile: rioccupare. Un ritorno vent’anni dopo il ritiro del 2005, favorito dal cambiamento dello scenario internazionale. “La precedente amministrazione americana voleva che ponessimoalla, Trump invece vuole che la vinciamo”, ha confidato un funzionario israeliano al quotidiano britannico.