Gaza: giornalisti uccisi nell'offensiva israeliana, tra cui il corrispondente Asahi Shimbun

C'è anche ildel quotidiano giapponesetra irimastiieridi Israelea Striscia di. Si tratta del 29enne Mohammed Mansour, morto durante l'esplosione di un missilea sua casa di Khan Younis, nel sud di, dove viveva con la moglie e il figlio neonato, le cui sorti sono ancora in fase di accertamento. Lo riferisce lo stesso giornale, mentre l'altra vittima, in base a quanto dichiarato da Al Jazeera, è ilHossam Shabat, di 23 anni. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano che Shabat era un combattente del gruppo militante palestinese Hamas, mentre non hanno fatto alcun riferimento a Mansour. In un comunicato, il quotidiano con sede a Tokyo - che ha una tiratura di oltre 3.300.000 lettori al giorno, ha dichiarato che "Gli attacchi contro i civili, compresi i, non possono essere tollerati in nessuna circostanza", ricordando che il numero totale deimorti a, da quando Israele ha lanciato l'militare'ottobre 2023, è di 208.