Tvplay.it - Gatti-Juve, addio vicinissimo: al suo posto un ex Inter!

Nonostante il cambio tecnico Federicoè destinato ormai a lasciare la. Il calciatore pronto per una nuova avventura.Lalo ha lanciato tra i grandi del calcio italiano e lui quasi sempre ha rispresente, mostrando sempre grandi prestazioni. Ora l’avventura ha visto un netto calo e a fine stagione il giocatore andrà via, probabilmente per una nuova intrigante avventura. Federiconon convince del tutto e per questo la situazione difficilmente cambierà.: al suoun ex! (Lapresse) TvPlayChe sia con Thiago Motta, con Tudor o con il nuovo tecnico, al momento il futuro diè lontano da Torino, anche perchè c’è distanza per un nuovo contratto. Il giocatore è nel giro della Nazionale e a fine anno potrebbe partire per una nuova avventura, sulle sue tracce ci sono la Roma e soprattutto il Napoli di Antonio Conte, pronto ad accogliere un nuovo calciatore bianconero.