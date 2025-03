Ilrestodelcarlino.it - Gatti da biblioteca: alla Classense di Ravenna erano 4, è rimasta Teresa. E gli utenti la adorano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 marzo 2025 – Era l’1 giugno 2009 quando Claudia Foschini, responsabile dell’archivio storicodi, venne chiamata da un collega per tornare immediatamente sul posto di lavoro.stati trovati quattroni appena nati e nessuno sapeva come prendersene cura. “Ad accorgersi della loro presenza sono stati gli studenti, che sentivano i lamenti e i miagolii. Li trovarono in un’area in ristrutturazione. Avevano ancora gli occhi chiusi e stavano nel palmo di una mano. Nessuno pensava che l’avrebbero fatta”, ricorda Foschini. È iniziata così la storia di, Byron, Obama e Dewey, i quattroche per anni sono stati il simbolo della, amati da operatori e studenti, protagonisti di mostre fotografiche e calendari. Oggi, dei quattro fratelli trovati nel 2009, rimane solo, che si aggira guardinga tra le sale e il ‘suo ufficio’, nell’area di catalogazione.