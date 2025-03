Lettera43.it - Garrone esce dal Sole 24 Ore: no a un secondo mandato da presidente

Finale inevitabile, e che non sarà non privo di strascichi polemici. Edoardodal24 Ore, non farà uncomedel giornale rosa di Confindustria., se confermato, si sarebbe trovato nella situazione di dover far causa a se stessoLa decisione arriva alla vigilia del cda di giovedì 27 marzo convocato per approvare in risultati da sottoporre poi all’assemblea del 29 aprile, quella dove ci sarà il rinnovo dei vertici della casa editrice che guideranno nei prossimi tre anni. Del resto l’imprenditore ligure, che non aveva approvato i numeri dell’esercizio 2024, non aveva altra scelta. La sua clamorosa sconfessione era arrivata in seguito al mancato accantonamento a fronte di una causa di 68 milioni pendente con la Digit’Ed del fondo Nextalia del banker Francesco Canzonieri anticipata da Lettera43.