Garbatella contro le riprese de "I Cesaroni"

Il ritorno de I, la celebre serie televisiva che ha fatto dellauno dei suoi punti di forza, non ha avuto l’effetto sperato in tutti i residenti del quartiere. Se da una parte i fan sono entusiasti per il ritorno della serie, dopo undici anni di assenza, dall’altra parte, il quartiere romano si trova a fronteggiare i disagi causati dalle. La protesta è esplosa in seguito alla decisione di istituire divieti di sosta in alcune delle principali vie della, una misura che ha suscitato l’indignazione dei residenti.Dal 26 marzo all’8 aprile, piazza Damiano Sauli e altre nove strade dellasono soggette a divieti di sosta 24 ore su 24, con l’intento di permettere ledella serie e il posizionamento dei mezzi della casa di produzione. Tra le strade coinvolte ci sono via Rho, via Comboni, via Montuori, via Magnaghi, via Passino, via Macigni Strozzi, via delle Sette Chiese, via Tolli, e via Drago Mazzini.