Lettera43.it - GameStop pronta a investire in Bitcoin? Cosa sappiamo

a compraree altre criptovalute. È arrivata l’approvazione del consiglio di amministrazione, che ha dato il via libera a un piano perparte della liquidità aziendale e delle future emissioni di debito e azioni anche in stablecoin denominati in dollari americani. Dopo l’annuncio, il titolo è balzato in Borsa con un guadagno superiore all’8 per cento nel trading after hours. Il management del rivenditore di videogiochi fisici non ha fissato alcun tetto massimo per le acquisizioni. Messa in atto dal Ceo Ryan Cohen, l’iniziativa intende rilanciare l’azienda che negli ultimi tempi ha dovuto far fronte a un drastico calo delle vendite con la transizione verso il digitale. Solo nell’ultimo trimestre 2024, sono scese da 1,79 miliardi a 1,28 miliardi di dollari., pubblicato il bilancio del quarto trimestre 2024 e dell’intero anno finanziarioUn punto vendita diin Italia (Imagoeconomica).