Ilgiorno.it - Gallarate, minacce e violenze nei confronti dell’ex fidanzata: giovane di 22 anni arrestato

Varese, 26 marzo 2025 - La polizia di Stato di Busto Arsizio insieme alla polizia di, nel pomeriggio del 20 marzo scorso, haundi 22, in esecuzione ad una ordinanza di custodia in carcere per reati riconducibili al cosiddetto “codice rosso”. Durante l'estate scorsa ilaveva iniziato una relazione sentimentale con una ragazza conosciuta al lavoro, a cui era seguita la convivenza. Dopo qualche mese, la ragazza ha deciso di interrompere la relazione, a causa del carattere violento del, che però non si è rassegnato alla fine del legame, arrivando a promettere dapprima gesti autolesionisti, per poi passare aneidell'ex. La denuncia Esasperata da tali comportamenti, lasi è rivolta alle forze dell'ordine chiedendo la misura dell'ammonimento, nascondendo però gran parte dellesubite.