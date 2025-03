Ilnapolista.it - Galeone: «Vlahovic non sa stoppare. Basta con questo pallone sempre indietro, che noia»

Leggi su Ilnapolista.it

Bombastica intervista del Corriere della Sera a Giovanni(84 anni). Intervista di Marco Cremonesi.«La verità? Per fortuna non alleno più. Rischierei di morire in panchina. Mi salterebbero le coronarie se un mio difensore toccasse la palla all’verso il portiere. Un autogol come quello del Napoli a Como mi avrebbe ucciso. Ma è mai possibile? ‘Sta palla, ‘sta partenza dal basso. Ma, fatela finita».«Le partite al 90% sono di unamortale. Batti un calcio d’angolo e dopo tre passaggi, sei di nuovo dal tuo portiere. Tutte geometrie senza fantasia. Così il calcio non è nulla. I ragazzini che giocano anon si divertono più. Gli insegnano gli schemi e non sanno piùuna palla, palleggiare, saltare l’uomo. Chi ci riesce ancora andrebbe protetto dal Wwf: sono esemplari in via d’estinzione».