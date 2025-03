Justcalcio.com - Galeone: “La Juventus dà un milione di euro al mese a Vlahovic, che non sa stoppare un pallone” | Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-26 09:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:: “Ladà undial, che non saunCalciomercato.com Home: “Ladà undial, che non saun” Corriere della Sera adesso Giovannidice la sua sul calcio di oggi.