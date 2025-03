Terzotemponapoli.com - Galeone: il retroscena sul Napoli di Maradona e non solo…

Ha parlato anche delGiovanniin’intervista al Corriere della Sera. Di seguito alcuni tratti.“Non mi piace ‘sto calcio. Quarant’anni fa, anche senza vincere nulla, il mio Pescara divertiva. Durò poco, perché davanti c’erano le vere corrazzate. Ma avevamo un’idea, giocatori giovani che erano felici. E si vedeva. Il mio scudetto? Presto detto: l’ho vinto in un ristorante di».Come scusi?«Non millanto, ci sono i testimoni. A tavola, dopo una partita, viene da me Diego Armandoe mi dice: lei deve venire qui e allenare il. Se non è uno scudetto quello».Quando anche la Roma.Giusto. Ma poi anon ci andò.«Moggi continuava a dirmi: Giovanni non firmare eh, mi raccomando. Mandiamo via l’allenatore (Bianchi ndr) e vieni tu. E io che prendevo tempo con l’ingegner Viola che aveva il contratto pronto per la Roma.