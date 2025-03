Juventusnews24.com - Galeone durissimo: «La Juve dà un milione netto al mese a Vlahovic, che non sa stoppare una palla. Non ci riesce proprio!»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «non sauna». Il commento dell’ex allenatore, che cosa ha dettoGiovanni, al Corriere della Sera, ha parlato così di Dusan. Le dichiarazioni sul centravanti dei bianconeri.– «La? Dico solo questo: dà unal, forse l’unico giocatore slavo — e io me ne intendo, li adoro da 80 anni — che non sauna: non ci. Chissà ora vediamo con l’arrivo di Tudor. Del Milan ho già detto. La Roma? Dopo mesi hanno capito che serviva Ranieri. Adesso non devono sbagliare il prossimo allenatore».Leggi suntusnews24.com