Galderisi | Trapattoni voleva rimanessi umile Berlusconi mi disse | Se vieni al Milan vinceremo tutto

L’ex attaccante Giuseppe (“Nanu”)ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport raccontando aneddoti della sua carriera.: «mi: “Seal”»C’è un giorno speciale in cui la sua storia ha inizio.«14 febbraio 1981, il giorno degli innamorati. Vorrà dire qualcosa, no? Juventus-3-2, tripletta mia. Avevo diciassette anni, tre mesi prima avevo debuttato in A e qualche gol l’avevo già fatto. Quella domenica mi marcava Andrea Icardi, in raddoppio Franco Baresi e Collovati. Alla vigilia ero con la Primavera al torneo di Viareggio, mi richiamò il Trap. Sono cresciuto in una Juve dove non ti insegnavano soltanto a giocare a pallone, ma a stare al mondo. Il Trap mi diceva: “Nanu, stai schiscio” “abbassa i toni”, ndr.