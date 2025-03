Futuro Conte il procuratore non ha dubbi | sentenza sul futuro

Leggi su Spazionapoli.it

Ildi Antoniosta tenendo banco ormai da settimane tra i tifosi della SSC Napoli: l’intermediario di mercato lancia laa tal proposito.Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A della SSC Napoli, in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. Un’occasione per poter dare un segnale importante alla lotta Scudetto, anche se al momento l’inerzia sembra essere in favore dell’Inter di Simone Inzaghi. Da qui alla fine, però, i partenopei sperano di dare del filo da torcere ai nerazzurri: ventisette sono i punti a disposizione, motivo per cui ogni speranza non è perduta, malgrado le difficoltà.Intanto, continua a tenere banco la questione legata alle sorti di Antonio: il tecnico leccese ha ancora più di due anni di contratto (scadenza nel 2027, ndr), anche se le voci inerenti soprattutto al presunto interesse della Juventus (che ha da poco esonerato Thiago Motta per accogliere Igor Tudor, evidentemente, come traghettatore) per la prossima stagione.