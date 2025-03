Ilrestodelcarlino.it - Furto alla Lidl di Chiaravalle: incetta di liquori, chewingum e creme di bellezza

(Ancona), 26 marzo 2025 — Hanno rubatodi, cercando di farla franca. Ma il tentativo dida parte di due georgiani non è andato in porto, grazie all’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Jesi e della Stazione di, oltreprontezza della responsabile del supermercato. Oltre ai due, un ventinovenne e un quarantatreenne, arrestati in flagranza di reato, ne è stato denunciato un terzo, di 26 anni, mentre si trovava a bordo di una seconda auto. Secondo il racconto dei militari della Compagnia di Ancona, i primi due sono, già noti alle forze forze dell’ordine per reati analoghi, sono entrati nel supermercato e hanno rubato diversi prodotti, mettendoli in uno zaino, pagandocassa giusto poche cose per cercare di non dare nell’occhio.