Firenzetoday.it - Furti e rapine nei supermercati: recuperati 3.000 euro di refurtiva

Leggi su Firenzetoday.it

e molestie ai danni dei cittadini. È quanto emerso dai controlli mirati che la polizia municipale ha effettuato in alcunidi via di Novoli, via Galliano, via Canova e via Pisana a seguito delle segnalazioni arrivate dai cittadini, dai presidenti dei Quartieri coinvolti.