Tpi.it - Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 26 marzo 2025

Leggi su Tpi.it

daldi26Questa sera,26, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 26.Lee glidiUn reportage dalla Bassa Sassonia per seguire le fasi del piano di riarmo in Germania, dopo la riforma costituzionale votata del Parlamento tedesco che ha fatto cadere i vincoli di bilancio per la spesa militare, sarà al centro dell’appuntamento di oggi con il programma condotto da Mario Giordano.