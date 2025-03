Lanazione.it - Funaro a Bruxelles, “L’impegno mio e di Firenze contro le disuguaglianze”

, 26 marzo 2025 – La sindaca Saraha sottoscritto al'impegno della città diad agire secondo i principi del Pilastro europeo per i diritti sociali, che fa parte della campagna 'Eurocities Inclusive Cities 4 All'., si ricorda in una nota di Palazzo Vecchio, è commissario ombra per l'inclusione sociale di Eurocities: oggi asi è svolto il Summit sociale dei sindaci europei dal titolo "Città inclusive per tutti". Il Pilastro europeo dei diritti sociali ha lo scopo di rispondere alle sfide sociali che investono l'Europa e costituisce il quadro di riferimento per promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro nell'Unione europea. GERMOGLI PH: 24 MARZO 2025 SESTO FIORENTINO ELI LILLY FARMACEUTICA CONVENGO L'AUTONOMIA STRATEGICA NEL NUOVO SCENARIO GLOBALE FUTURE CALLIN PROMOSSO DAL COMITATO PUBLIC AFFAIRS DELL'AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ITALY NELLA FOTO SARA"Oggi è un'occasione importante - afferma-, soprattutto in un momento storico come questo in cui lesociali crescono e i cambiamenti climatici stanno cambiando i nostri territori, colpendo soprattutto le persone più fragili.