Fuga notizie Waltz | mia responsabilità

8.33 All'indomani delladisui piani Usa contro gli Houthi, emersi da una chat in cui era inserito anche il direttore del The Atlantic, Goldberg, il consigliere Usa alla sicurezzasi è assunto la "piena" per la creazione della chat. "Sono stato io a creare il gruppo: il mio compito è assicurarmi che tutto sia coordinato. E' imbarazzante. Andremo a fondo della questione". Poi, su Goldberg: "Non ho visto questo perdente nel gruppo", non lo conosco, è "la feccia dei giornalisti".