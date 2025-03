Laspunta.it - Frosinone, Brt presentate le varianti, ma la città mormora

Presentato il tracciato del BRT, il bus elettrico a corsia preferenziale, che collegherà la Stazione dicon piazzale De Matthaeis. Il tracciato, redatto a seguito dello studio trasportistico realizzato da società specializzata, è stato illustrato dal Sindaco di, Riccardo Mastrangeli, e dal vicesindaco e assessore alla mobilità Antonio Scaccia. Erano presenti il comandante della Polizia Locale Dino Padovani, il dirigente Giuseppe Viscogliosi, l’ing. Claudio Troisi, gli assessori Rossella Testa, Laura Vicano e Simona Geralico, i consiglieri Francesca Chiappini, Corrado Renzi, Marco Sordi.La variante su via Marittima“Il progetto riguardante il bus elettrico a corsia preferenziale, inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile varato nel 2020 e approvato in consiglio comunale nel 2021, non vuole solo soddisfare i requisiti della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale che sono richiesti sia a livello nazionale che comunitario.