Ilgiorno.it - Frecce Tricolori a Ghedi: spettacolo nei cieli per gli studenti delle scuole

, 26 marzo 2025 – Una giornata dedicata ai bambini, ai ragazzi e alleper diffondere la conoscenza della terza Arma Italiana: l’Aeronautica Militare e per per sostenere il progetto solidale: “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”, pensato per aiutare piccoli bisognosi di cure. Questa mattina nell’aeroporto Militare Luigi Olivari disi è svolta la “Giornata per i Giovani 2025”, organizzata in prossimità del 102° anniversario dell’Aeronautica Militare: terza Arma nata in Italia in ordine di tempo. I protagonisti sono state lecon i Tornado e gli F35 con base nel bresciano: vero e proprio fiore all’occhiellotruppe italiane. “L’iniziativa è stata indirizzata ae giovani e vuole essere un’occasione per condividere sul territorio i sentimenti di unità e identità con le Istituzioni locali e promuovere con il mondo dei giovani la storia, i valori e le tradizioni, le competenze e la professionalità dell’Aeronautica Militare, del 6° Stormo e della Pattuglia Acrobatica Nazionale “” – ha spiegato il colonnello Luca Vitaliti, comandante del 6° Stormo – per noi l’apertura di oggi è un segnale d’entusiasmo e accoglienza verso il territorio e verso i giovani appassionati.