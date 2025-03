Lanazione.it - Frane e smottamenti. Lavori in urgenza: "Servono 300mila euro per riaprire le strade"

Situazione disagi da maltempo sulla Montagna pistoiese. A fare il punto è il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini. "Ci sono stati tanti danni, alcuni dei quali ancora in corso di valutazione ma la situazione è sotto controllo e senza gravi conseguenze. Lesulla ss12, quelle a Tana Termini e l’altra, in prossimità del Ponte Sospeso, non hanno fatto rilevare novità come quella a La Mora, ai confini con il territorio di Abetone Cutigliano. La SP18 Lizzanese, è stata chiusa tra il km 18+450 e il km 18+550, in località Ponte di Lizzano, perché interessata dalla presenza di sassi sulla carreggiata: per riaprirla c’è voluto il parere del geologo, per questo, nei giorni scorsi c’è stato il sopraluogo congiunto con i Vigili del Fuoco per verificare lo stato del luogo e valutarne l’eventuale pericolosità".