Lanazione.it - Frane e smottamenti. Conto salato per le strade: "Dieci milioni di danni"

Leggi su Lanazione.it

La strada provinciale 18, chiusa al transito fra Ponte a Serraglio e Fornoli da una decina di giorni per frana, sarà riaperta al transito questa sera. Lo ha annunciato ieri mattina il presidente della Provincia Marcello Petrucci, che, insieme al responsabile della viabilità provinciale ingegner Pierluigi Saletti e al responsabile di zona geometra Maurizio Abrami, ha compiuto un sopralluogo sul posto. Presenti il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, il vice sindaco Sebastiano Pacini e altri amministratori comunali. Terminata la fase dei lavori sul versante franato è stata predisposta una protezione a valle con rete paramassi e la strada, come detto, salvo imprevisti, dovrebbe essere di nuovo transitabile a doppio senso di marcia con regolazione della velocità. Il presidente Petrucci, che ha rivolto un plauso alle imprese che hanno lavorato incessantemente anche nei giorni festivi, ha parlato dell’emergenza viabilità della zona, soprattutto riguardo la Media Valle del Serchio, ma anche in Garfagnana.