Francesco Totti difende la sua scelta di andare in Russia | Sono un uomo di sport

Andrà lì dall’8 aprilesarà in, l’8 aprile, per prendere parte a un eventi gestito dall’‘International Rb award (organizzato da una testata che si occupa die scommesse, con protagonista proprio l’ex capitano della Roma, da tempo testimonial di Betsson).Sempre che, come ha detto ad Ansa interpellato sulla questione, arrivi “una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all’evento”.ha poi ribadito: “dadine promuove i valori in giro per il mondo”.La suaè diventata un caso politico.così spiega: “Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io nonun politico né un diplomatico,undiche ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste.