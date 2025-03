Iltempo.it - Franceschini si inventa il matriarcato per legge: ai bambini il cognome della mamma

Come un personaggio uscito dalla penna di Alberto Moravia, Dario soffre la noia. Da quando ha lasciato il Collegio Romano, le giornate gli sembrano infinite, lontano dalle stanze del potere, dalle nomine, dalle trappole, i sortilegi che l'hanno accompagnato e stregato per tutta la vita. Quando tutto il mondocultura dipendeva dalle sue scelte. Il tran tran del Senato? Un timido palliativo, un Cynar contro il logoriovita moderna, inefficace. Poi sempre le stesse facce, gli stessi riti: due chiacchiere con il "bischero" Matteo Renzi, un conciliabolo col "levantino" Francesco Boccia, un ginseng con Pierferdinando Casini, a rinverdire i fasti del passato. Insomma che barba, che noia. Così, per spezzare la monotonia, Darioha lanciato la sua rivoluzione: «Diamo ai figli solo ilmaterno».