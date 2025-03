Iltempo.it - Franceschini e Prodi, Cerno: "Risarcimento in contropiede per un Pd che non parla più di donne” | VIDEO

Da una parte l'affaire Romanoe l'ennesima dimostrazione del femminismo a fasi alterne di buona parte della sinistra; dall'altra la contromossa di Darioche, per salvare il Pd machista, ha annunciato di voler presentare un ddl per "risarcire un'ingiustizia secolare" e per dare alle madri "la possibilità di dare il proprio cognome ai figli". Sono questi i due temi caldi lanciati sul tavolo del dibattito da Stefania Cavallaro nel corso dell'edizione delle ore 19 del Tg4 e che, secondo il direttore de Il Tempo Tommaso, confluiscono in una "confusione politica che ormai è dentro il Pd in ogni questione". "Intanto prendiamo atto della proposta di Dario Gardini, il nuovo nome di Dario, che assume il cognome della madre, che si chiamava così. E spieghiamogli anche che il suo partito non aveva bisogno di questa legge, perché sono anni che dice che non dobbiamo chiamarci neanche mamma e papà, ma genitore 1 e genitore 2, che l'1 e il 2 si possono invertire", ha premessoper commentare la proposta del senatore Dem.