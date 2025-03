Cultweb.it - Fragile, testo, traduzione e significato del brano di Sting riportato al successo da Adolescence

Leggi su Cultweb.it

Tra i mille meriti della nuova serie di Netflixc’è anche quello di averin auge un grandedi, in un’evocativa versione fatta da un coro di ragazzi, arrangiata per l’occasione da Aaron May e David Ridley. La musica accompagna la sequenza finale del terzo episodio, quello più intenso, in cui il giovane protagonista Jamie, accusato dell’omicidio di una compagna di classe, affronta la sua psicologa mostrando il suo vero volto violento. Nell’epilogo dell’episodio vediamo il padre di Jamie, interpretato da Stephen Graham, portare un mazzo di fiori sul luogo dell’assassinio. Un momento di dolcezza, intriso di dolore, che si sposa alla perfezione con la purezza di quelle giovani voci armonizzate.diè stata composta per il suo secondo album solista .