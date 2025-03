FOTO Seduta a porte aperte i tifosi disertano lImbriani nella settimana del derby

Anteprima24.it - FOTO/ Seduta a porte aperte, i tifosi disertano l”Imbriani” nella settimana del derby

Tempo di lettura: 2 minutiquesto pomeriggio all’Imbriani per i giallorossi di mister Auteri che hanno proseguito la loro marcia di avvicinamento alcontro l’Avellino in programma domenica alle 19:30. Rispetto ad un anno fa quandodi avvicinamento alla sfida contro gli irpini c’era stato un vero e proprio bagno di folla per spronare la squadra, oggi sono stati pochissimi iche hanno assistito all’allenamento.C’era attesa per conoscere le condizioni di Acampora, uscito malconcio dalla sfida contro il Picerno. Il centrocampista ha svolto tutta lainsieme al gruppo e non ci sono dubbi sulla sua disponibilità per la gara di domenica. Problemi, invece, per Manconi che ha iniziato regolarmente con il resto del gruppo ma dopo appena cinque minuti è stato costretto a fermarsi e raggiungere gli spogliatoi per un fastidio.