Foto Ema debutta al Med Exhibit Print 2025, la mostra mediterranea della stampa e dell'audiovisivo

Leggi su Ildenaro.it

Med, si svolgerà dal 4 al 6 aprile allad’Oltremare di Napoli. Considerato un evento imperdibile da appassionati e professionisti del settore, la rassegna vedrà la partecipazione, tra gli altri, diEma, realtà consolidata del mondo audiovisivo. La società, si legge in una nota, sarà presente, per la prima volta, allaper “portare il proprio contributo e la propria esperienza maturata in oltre 50 anni di tradizione familiare nel mondo/video e. Tra i settori espositivi, infatti, vi sono anchegrafia, video e comunicazione audiovisiva.Ema si propone di rappresentare un punto di riferimento per entrambi, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza nel settore”. Grazie a Med, “la città metropolitana di Napoli si trasforma nel cuore pulsante dell’innovazione ecreatività, offrendo a tutti i presenti l’opportunità di stringere partnership strategiche e immergersi in un mondo di idee che ridefiniranno il futurocomunicazione visiva”.