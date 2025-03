Anteprima24.it - FOTO/ Automotive e fotovoltaico, rete tra Vigili e Confindustria

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolto oggi, 26 marzo 2025, il seminario “e Impiantivoltaici“, un evento di grande rilevanza per professionisti e aziende del settore, organizzato daidel Fuoco, dall’Ordine degli Ingegneri e daAvellino.L’incontro, ospitato presso la sede diAvellino in via Palatucci, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento sui rischi connessi a un settore, quello energetico, in continua evoluzione, che integra mobilità sostenibile e innovazione. A partire dalle ore 9.00, esperti del settore si sono alternati per offrire una panoramica dettagliata sulle problematiche legate alla sicurezza degli impianti, analizzando le criticità emergenti e presentando le migliori strategie di prevenzione e intervento.