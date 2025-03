Ilrestodelcarlino.it - Forze dell’ordine a ranghi ridotti. All’appello mancano 150 divise

in affanno. Mancherebbero50 poliziotti (20 al Commissariato di Cesena e 30 al Caps), 20 in Questura a Forlì, 20 agenti tra le fila della polizia locale di Cesena e ben 59 vigili del fuoco in provincia di Forlì-Cesena. Per un totale (calcolatrice alla mano) di 149 risorse in meno. Numeri che potrebbero anche salire. Una situazione non affatto rosea. E si prospettano tempi di sacrifici per le, a meno che non si decida (e alla svelta) di optare per un incremento del personale. La polizia è ridotta all’osso. Il sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp) lancia l’allarme. "Da anni – afferma Roberto Galeotti, segretario del Siulp di Forlì-Cesena – segnaliamo il problema dell’organico del Commissariato di Cesena, che si riflette sulla sicurezza dei nostri colleghi e degli abitanti".