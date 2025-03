Lanazione.it - Forvia-Faurecia. Sindacati temono per il futuro

La rsu e la segreteria Fiom-Cgil di Terni si dicono "preoccupate" per il destino industriale di, dopo le operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione che hanno portato a 50 esuberi nel 2024 nel sito ternano, specializzato nella produzione di tubi marmitta. "La riorganizzazione serviva ad affrontare questi anni difficili per poi rilanciarsi, oppure è stata solo l’inizio di una scelta più radicale e decisiva?" si chiedono in una nota le organizzazioni sindacali. Secondo rsu e segreteria provinciale Fiom, infatti, "ora che l’azienda ha raggiunto gli obiettivi della ristrutturazione sembra imminente la richiesta di aprire nuovamente la cassa integrazione ordinaria, con l’evidente rischio di terminarla in tempi relativamente brevi e di lasciare i lavoratori senza ulteriori ammortizzatori sociali nei prossimi mesi".