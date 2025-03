Laspunta.it - Formia, in azione i nuovi autovelox sulla Flacca

Sarà attivo da questa mattina, 26 marzo alle ore 8, il nuovo rilevatore di infrazioni semaforiche, che è stato installato nei giorni scorsi nell’intersezione semaforizzata della Strada Regionale 213, con Via Vindicio, direzionee direzione Gaeta.Si tratta di un sistema automatico di accertamento delle infrazioni semaforiche, ai sensi dell’articolo 201, 1 bis e 1 ter del Codice della Strada, avente come obiettivo primario la prevenzione in relall’incidentalità stradale, oltre che alle rilevazioni di gravi infrazioni previste dal vigente cds di cui agli artt. 146 c. 2 e 146 c.3. Il sistema si attiva, infatti, quando il veicolo attraversa con il semaforo rosso già scattato (art. 146, comma 3 Codice della Strada).Gliinstallati“Le vie interessate dall’installdei dispositivi non sono state scelte a caso.