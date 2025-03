Ilgiorno.it - Fondo Schuster per la casa, i primi 100 giorni: a disposizione già 147 appartamenti

Milano, 26 marzo 2025 – Emergenza abitativa a Milano:passi e primo bilancio per il– Case per la gente, il piano voluto dall’arcivescovo Mario Delpini per affrontare la “fame di abitazioni” in città e in altre zone delle diocesi. Il progetto fu annunciato in Duomo il 15 dicembre dell’anno scorso e ha, quindi, da poco “compiuto” i centodi vita. L’operazione I fondi Gli alloggi I metodi di assegnazione Le valutazioni di Caritas Gli obiettivi Gli attori L’operazione In questa prima fase, si legge in una nota congiunta di Arcidiocesi e Caritas, il lavoro si è sviluppato su due fronti: da un lato, sono state rafforzate le alleanze istituzionali con enti pubblici e privati, che hanno messo ae donato risorse economiche; dall’altro, sono state avviate le prime azioni per rendere operativo il, offrendo aibeneficiari nuove possibilità di alloggio e sostegno economico per il pagamento di utenze, affitti arretrati e altre spese per la