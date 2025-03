Lanazione.it - Fondazione Marini. Ancora presto per agire. Ma non mancano le idee: "Ogni ipotesi è prematura"

PISTOIADi andare avanti – o meglio, di cominciare da capo – non è ora il momento. Perché finché il Tar non si sarà espresso sulla legittimità del commissariamento,possibile mossa verso la ricostruzione potrebbe essere a rischio sopravvivenza. Intanto però il nuovo assetto dellaMarino, secondo la ricostituzione del Cda operata dal commissario prefettizio Raffaele Ruberto (il cui mandato è terminato da qualche settimana), si è riunito e una fase interlocutoria può dirsi iniziata. Di indizi formali affinché il Tar possa esprimersi favorevolmente, lasciando cadere il ricorso proposto e stabilendo quindi come valido il provvedimento di commissariamento deciso a suo tempo dal prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, ce ne sono stati negli ultimi mesi, ma com’è ovvio finché non saranno i documenti a sigillare il verdettoprevisione è parola al vento.