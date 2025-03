Quotidiano.net - Follia al Grande Fratello: fandom di Shaila e Lorenzo fanno una raccolta fondi per regalare alla coppia una vacanza in Kenya

E se la partecipazione aldi un concorrente delfosse più importante del concorrente stesso? Negli ultimi giorni si stanno ripetendo dinamiche ormai, purtroppo, consolidate in questo tipo di reality show. E, è bene ribadirlo, solo in questo tipo di reality. Un po’ per la durata biblica del programma e un po’ perché di fatto il tipo di dinamiche che si creano favoriscono l’attaccamento da parte dei fan - metti una casa in cui non si deve fare nulla se non parlare e costruire rapporti fra concorrenti e quattro ore di programma sono riempite -: la nascita dianche ad alto rischio tossicità è praticamente dietro l’angolo. E infatti eccola lì l’ultimadi un. Anzitutto, occorre definire il concetto di “” per i non addetti ai lavori: ilè un gruppo di fan di un determinato personaggio che si organizzano per sostenerlo.